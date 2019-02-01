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Советник cm_SL NL TP - эксперт для MetaTrader 5
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Советник работает только с тем инструментом в окне которого он установлен.
Если нужно чтобы советник сопровождал все открываемые Вами позиции, то ставьте его на все инструменты по которым торгуете.
Если у позиции уже открыт стоплосс в убыток (выше цены открытия для sell) и в параметрах установить стоплосс = 0 то стоплосс будет обнулен. Если же стоплосс переведен в безубыток, то параметр стоплосс на него не будет влиять. Т.е. стоплосс переносится только в более выгодное положение.
Если на момент установки скрипта тейкпрофит меньше текущей прибыли позиции, то тейкпрофит будет установлен от текущей цены. Т.е. в более выгодное положение. Но если цена будет откатываться, то тейкпрофит будет перемещен на заданное расстояние от цены открытия позиции.
В советнике всего 4 параметра
Stoploss - стоплоссв пунктах
Takeprofit - тейкпрофит
NoLoss - безубыток - профит в пунктах при котором стоплосс позиции переносится на минимальную прибыль, если 0, то нет перевода в безубыток
MinProfitNoLoss - минимальная прибыль при переводе вбезубыток
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