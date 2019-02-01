Советник работает только с тем инструментом в окне которого он установлен.

Если нужно чтобы советник сопровождал все открываемые Вами позиции, то ставьте его на все инструменты по которым торгуете.

Если у позиции уже открыт стоплосс в убыток (выше цены открытия для sell) и в параметрах установить стоплосс = 0 то стоплосс будет обнулен. Если же стоплосс переведен в безубыток, то параметр стоплосс на него не будет влиять. Т.е. стоплосс переносится только в более выгодное положение.

Если на момент установки скрипта тейкпрофит меньше текущей прибыли позиции, то тейкпрофит будет установлен от текущей цены. Т.е. в более выгодное положение. Но если цена будет откатываться, то тейкпрофит будет перемещен на заданное расстояние от цены открытия позиции.

В советнике всего 4 параметра

Stoploss - стоплоссв пунктах

Takeprofit - тейкпрофит

NoLoss - безубыток - профит в пунктах при котором стоплосс позиции переносится на минимальную прибыль, если 0, то нет перевода в безубыток

MinProfitNoLoss - минимальная прибыль при переводе вбезубыток











