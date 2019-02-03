Celebration EA

Советник использует пользовательский индикатор Stochastic Custom - почему именно пользовательский, а не стандартный стохастик? Потому что когда из эксперта вызывается стандартный iStochastic, то в визуальном режиме тестирования у стандартного индикатора будут ВСЕГДА отображаться два уровня: 80.0 и 20.0. Такая ситуация не годится, если эксперт использует другие уровни (например 75.0 и 25.0). Также используется пользовательский индикатор цветной Зигзаг (ZigZagColor).

Принцип работы

Главный индикатор в этой торговой системе - ZigZag. Stochastic выступает вспомогательным. Ищем на индикаторе ZigZag вершины в двух его рабочих буферах: для верхних значений и для нижних. Рассматриваются две ситуации с верхним и нижним буфером.

Значение верхнего буфера больше значения в нижнем буфере

считаем что тренд вверх и ждём отката вниз, откат определяем по Stochastic: если на баре #0 Stochastic НИЖЕ Stochastic Custom: Value Level #1 - это сигнал к покупке.

Значение верхнего буфера меньше значения в нижнем буфере

считаем что тренд вниз и ждём движение вверх, движение вверх по Stochastic: если на баре #0 Stochastic ВЫШЕ Stochastic Custom: Value Level #2 - это сигнал к продаже.





Очень рекомендую сначала выставить Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг в "0" и перебрать возможные варианты с флагами Only one positions, Reverse и Close opposite.









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").