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Celebration EA - эксперт для MetaTrader 5
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Советник использует пользовательский индикатор Stochastic Custom - почему именно пользовательский, а не стандартный стохастик? Потому что когда из эксперта вызывается стандартный iStochastic, то в визуальном режиме тестирования у стандартного индикатора будут ВСЕГДА отображаться два уровня: 80.0 и 20.0. Такая ситуация не годится, если эксперт использует другие уровни (например 75.0 и 25.0). Также используется пользовательский индикатор цветной Зигзаг (ZigZagColor).
Принцип работы
Главный индикатор в этой торговой системе - ZigZag. Stochastic выступает вспомогательным. Ищем на индикаторе ZigZag вершины в двух его рабочих буферах: для верхних значений и для нижних. Рассматриваются две ситуации с верхним и нижним буфером.
Значение верхнего буфера больше значения в нижнем буфере
считаем что тренд вверх и ждём отката вниз, откат определяем по Stochastic: если на баре #0 Stochastic НИЖЕ Stochastic Custom: Value Level #1 - это сигнал к покупке.
Значение верхнего буфера меньше значения в нижнем буфере
считаем что тренд вниз и ждём движение вверх, движение вверх по Stochastic: если на баре #0 Stochastic ВЫШЕ Stochastic Custom: Value Level #2 - это сигнал к продаже.
Очень рекомендую сначала выставить Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг в "0" и перебрать возможные варианты с флагами Only one positions, Reverse и Close opposite.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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