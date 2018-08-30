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ASCV - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1428
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Использует индикатор BrainTrend1Sig:

BrainTrend1Sig

и за его настройки отвечают параметры

  • BrainTrend1: ATR averaging period 
  • BrainTrend1: STO averaging period 
  • BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price

Советник трейлит позиции на каждом тике (только если трейлинг включён - если параметр Trailing Stop больше нуля). А вот проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1. При помощи Reverse можно переворачивать торговые сигналы.

EURUSD,H1:

ASCV

UniMagicNumber UniMagicNumber

Поможет получить уникальный магический номер, который привязан к трем элементам: название Символа, Таймфрейм, Префиксный номер.

Ketty Ketty

Работа с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.

XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF

Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF

Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах