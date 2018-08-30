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ASCV - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Использует индикатор BrainTrend1Sig:
и за его настройки отвечают параметры
- BrainTrend1: ATR averaging period
- BrainTrend1: STO averaging period
- BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price
Советник трейлит позиции на каждом тике (только если трейлинг включён - если параметр Trailing Stop больше нуля). А вот проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1. При помощи Reverse можно переворачивать торговые сигналы.
EURUSD,H1:
Поможет получить уникальный магический номер, который привязан к трем элементам: название Символа, Таймфрейм, Префиксный номер.Ketty
Работа с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.
Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXRSI_Candle_Vol_Zer_HTF
Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах