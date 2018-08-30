Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Использует индикатор BrainTrend1Sig:





и за его настройки отвечают параметры

BrainTrend1: ATR averaging period

BrainTrend1: STO averaging period

BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price

Советник трейлит позиции на каждом тике (только если трейлинг включён - если параметр Trailing Stop больше нуля). А вот проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1. При помощи Reverse можно переворачивать торговые сигналы.

EURUSD,H1:



