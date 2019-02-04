ProfitunityDirect

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Торговая система по индикаторам Билла Вильямса: iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) и Alligator (Alligator)
Правила открытия для каждого их индикаторов.
AC
Осциллятор Ускорения/Замедления измеряет ускорение и замедление текущей движущей силы. Этот индикатор будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества.
Нулевая линия — это, по существу, место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если Осциллятор Ускорения/Замедления выше нуля, то обычно бывает легче для ускорения продолжить движение наверх (и — наоборот, когда ниже нуля). В отличие от Awesome Oscillator, пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала. Единственное, что необходимо делать, чтобы контролировать рынок и принимать решения — это следить за изменением цвета (а цвет как раз говорит об отношение размера текущего столбца к предыдущему). Чтобы избежать серьезных размышлений, необходимо помнить: при помощи АС нежелательно покупать, когда текущий столбец окрашен в красный цвет (когда текущий столбец НИЖЕ предыдущего), и нежелательно продавать, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет (когда текущий столбец ВЫШЕ предыдущего).
Если входить в рынок в направлении движущей силы (Осциллятор Ускорения/Замедления выше нуля, при покупке, или он ниже нуля, при продаже), то необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля, при покупке, или выше нуля, при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае необходимо, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой линии, для длинной.
Alligator
Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.
Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается — чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, — это открывает свою Пасть и начинает зевать. Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться. Когда Аллигатор основательно наестся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) — это время для фиксирования прибыли.
Рис. 1. Тренды индикатора Alligator
Для определения тренда по индикатору Alligator вводятся два параметра:
- Minimum distance - минимальное расстояние во вертикале на баре #0 между линиями (при этом линии индикатора должны быть расположены как на рисунке 1)
- Bars after the last crossing - минимальное количество баров с последнего пересечения
Принцип работы
Любой индикатор можно отключить - для этого предназначены флаги Use XXX (но будьте внимательны: не отключите все индикатора одновременно). Далее каждый индикатор выдаёт прогноз и затем общий прогноз получаем суммированием отдельных прогнозов.
Получается, что в этом советнике ТРИ торговых стратегии (две стратегии - это когда включён один из индикаторов и третья стратегия - когда включены все индикатора одновременно).
Пример открытия позиций, когда разрешён только Alligator: Alligator: Minimum distance = 10, Alligator: Bars after the last crossing = 3
Для EURUSD, H1 рекомендуемые диапазоны оптимизации:
Торговая стратегия по пользовательским индикаторам Stochastic Custom и ZigZagColorASCV 2
Советник по индикатору BrainTrend1Sig. Развитие первой версии
Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".RSI martingale technology
Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Возможно включить/выключить мартингейл