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ColorBullsCandle_v2_vol - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBulls.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle_v2_vol
Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмыSpread_List
Информационная панель Multi Currency Pair Spread List Dashboard
Советник выставляет четыре отложенных ордера: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit.Multicurrency Grid
Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет сетку отложенных (Buy stop и Sell stop) ордеров.