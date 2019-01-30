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Индикаторы

ColorBullsCandle_v2_vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2043
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
ColorBullsCandle_v2_vol.mq5 (22.38 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorBulls.mq5 (16.33 KB) просмотр
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Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBulls.ex5.


Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle_v2_vol

Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle_v2_vol

ColorBearsCandle_v2_vol ColorBearsCandle_v2_vol

Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы

Spread_List Spread_List

Информационная панель Multi Currency Pair Spread List Dashboard

Four pending orders Four pending orders

Советник выставляет четыре отложенных ордера: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit.

Multicurrency Grid Multicurrency Grid

Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет сетку отложенных (Buy stop и Sell stop) ордеров.