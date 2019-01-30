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ColorBearsCandle_v2_vol - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBears.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_vol
Информационная панель Multi Currency Pair Spread List DashboardATR adaptive Laguerre filter
Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR
Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмыFour pending orders
Советник выставляет четыре отложенных ордера: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit.