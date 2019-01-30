Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".



Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBears.ex5.











Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_vol

