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Индикаторы

ColorBearsCandle_v2_vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1615
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBears.ex5.


Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_vol

Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_vol

Spread_List Spread_List

Информационная панель Multi Currency Pair Spread List Dashboard

ATR adaptive Laguerre filter ATR adaptive Laguerre filter

Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR

ColorBullsCandle_v2_vol ColorBullsCandle_v2_vol

Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы

Four pending orders Four pending orders

Советник выставляет четыре отложенных ордера: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit.