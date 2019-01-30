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Multicurrency Grid - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Мультисимвольный советник в виде торгового класса (символы задаются в виде списка без пробелов (параметр Symbols), а в качестве разделителей используется знак ","). На каждом из заданных символов выставляется сетка из отложенных Buy stop и Sell stop ордеров (этим занимается каждый экземпляр торгового класса на своём символе). Отложенные ордера выставляются без Стоп лосс и без Тейк профит. Из основного советника производится только контроль общей прибыли (Minimum Profit) для всех экземпляров класса (подсчёт идёт с учётом уникального идентификатора эксперта - так как у всех экземпляров один Magic).
Параметры сетки одинаковые для всех символов - это шаг сетки (Step) и количество отложенных ордеров в каждую сторону (Number of steps).
ВАЖНО: новая сетка из отложенных ордеров может быть выставлен только в том случае, когда в рынке нет отложенных ордеров такого же типа и только тогда, когда текущий спред меньше заданного (Allowable spread)
Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Советник выставляет четыре отложенных ордера: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit.ColorBullsCandle_v2_vol
Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках экспертаColorBearsCandle_v2_vol_HTF
Индикатор ColorBearsCandle_v2_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах