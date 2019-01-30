Multicurrency Grid

Принцип работы

Мультисимвольный советник в виде торгового класса (символы задаются в виде списка без пробелов (параметр Symbols), а в качестве разделителей используется знак ","). На каждом из заданных символов выставляется сетка из отложенных Buy stop и Sell stop ордеров (этим занимается каждый экземпляр торгового класса на своём символе). Отложенные ордера выставляются без Стоп лосс и без Тейк профит. Из основного советника производится только контроль общей прибыли (Minimum Profit) для всех экземпляров класса (подсчёт идёт с учётом уникального идентификатора эксперта - так как у всех экземпляров один Magic).

Параметры сетки одинаковые для всех символов - это шаг сетки (Step) и количество отложенных ордеров в каждую сторону (Number of steps).

ВАЖНО: новая сетка из отложенных ордеров может быть выставлен только в том случае, когда в рынке нет отложенных ордеров такого же типа и только тогда, когда текущий спред меньше заданного (Allowable spread)









Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").