Индикатор ColorBullsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике. Для отбрасывания гэпа используется дополнительная входная переменная индикатора:

input uint Gap= 50 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBulls.ex5.







Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle_v2