Four pending orders

Принцип работы



Советник выставляет отложенные ордера (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit). Цены по которым они выставляются - это максимальные и минимальные цены за N Bars на заданном таймфрейме TimeFrame (для Buy stop и Sell limit это найденная максимальная цена Highest, а для Sell stop и Buy limit это найденная минимальная цена Lowest). Это единые настройки для всех типов отложенных ордеров.

Но и это ещё не всё! Для каждого типа отложенных ордеров:

задаётся отступ ( Indend XXX ) и он может быть как положительный (смещение вверх от цены) так и отрицательный (смещение вниз от цены)

) и он может быть как положительный (смещение вверх от цены) так и отрицательный (смещение вниз от цены) задаются свои уровни Стоп лосс ( Stop Loss XXX ) и Тейк профит ( Take Profit XXX )

) и Тейк профит ( ) отложенный ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня

ВАЖНО: новый отложенный ордер может быть выставлен только в том случае, когда в рынке нет отложенных ордеров такого же типа и только тогда, когда текущий спред меньше заданного (Allowable spread)





Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").