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Four pending orders - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник выставляет отложенные ордера (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit). Цены по которым они выставляются - это максимальные и минимальные цены за N Bars на заданном таймфрейме TimeFrame (для Buy stop и Sell limit это найденная максимальная цена Highest, а для Sell stop и Buy limit это найденная минимальная цена Lowest). Это единые настройки для всех типов отложенных ордеров.
Но и это ещё не всё! Для каждого типа отложенных ордеров:
- задаётся отступ (Indend XXX) и он может быть как положительный (смещение вверх от цены) так и отрицательный (смещение вниз от цены)
- задаются свои уровни Стоп лосс (Stop Loss XXX) и Тейк профит (Take Profit XXX)
- отложенный ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня
ВАЖНО: новый отложенный ордер может быть выставлен только в том случае, когда в рынке нет отложенных ордеров такого же типа и только тогда, когда текущий спред меньше заданного (Allowable spread)
Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмыColorBearsCandle_v2_vol
Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы
Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет сетку отложенных (Buy stop и Sell stop) ордеров.Exp_LeManTrend_Cloud_TimeWeekPeriod
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта