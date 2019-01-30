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Exp_LeManTrend_Cloud_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=240; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LeManTrend_Cloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Индикатор Edge IndexLOD_HOD_Price_Break
Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert
Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR - уровниBollinger bands squeeze
Сжатие полос Боллинджера