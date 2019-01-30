Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime= 240 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LeManTrend_Cloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.









Рис. 1. Примеры сделок на графике