Индикатор Edge Index - индекс прочности для 8 инструментов (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD и USD) на основе 28 валютных пар. Рассчитывается на трёх стандартных индикаторах Moving Average и пользовательском индикаторе ROC with Signal (должен быть установлен в терминале и располагаться в стандартной папке индикаторов)



Имеет двенадцать настраиваемых параметров:

Fast MA period - период расчёта быстрой MA

- период расчёта быстрой MA Fast MA method - метод расчёта быстрой MA

- метод расчёта быстрой MA Fast MA applied price - цена расчёта быстрой MA

- цена расчёта быстрой MA Medium MA period - период расчёта средней MA

- период расчёта средней MA Medium MA method - метод расчёта средней MA

- метод расчёта средней MA Medium MA applied price - цена расчёта средней MA

- цена расчёта средней MA Slow MA period - период расчёта медленной MA

- период расчёта медленной MA Slow MA method - метод расчёта медленной MA

- метод расчёта медленной MA Slow MA applied price - цена расчёта медленной MA

- цена расчёта медленной MA ROC period - период расчёта ROC индикатора ROC with signal MA

- период расчёта ROC индикатора ROC with signal MA ROC signal MA period - период расчёта сигнальной MA индикатора ROC with signal MA

- период расчёта сигнальной MA индикатора ROC with signal MA ROC signal MA method - метод расчёта сигнальной MA индикатора ROC with signal MA