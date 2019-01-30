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Edge_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Edge Index - индекс прочности для 8 инструментов (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD и USD) на основе 28 валютных пар. Рассчитывается на трёх стандартных индикаторах Moving Average и пользовательском индикаторе ROC with Signal (должен быть установлен в терминале и располагаться в стандартной папке индикаторов)
Имеет двенадцать настраиваемых параметров:
- Fast MA period - период расчёта быстрой MA
- Fast MA method - метод расчёта быстрой MA
- Fast MA applied price - цена расчёта быстрой MA
- Medium MA period - период расчёта средней MA
- Medium MA method - метод расчёта средней MA
- Medium MA applied price - цена расчёта средней MA
- Slow MA period - период расчёта медленной MA
- Slow MA method - метод расчёта медленной MA
- Slow MA applied price - цена расчёта медленной MA
- ROC period - период расчёта ROC индикатора ROC with signal MA
- ROC signal MA period - период расчёта сигнальной MA индикатора ROC with signal MA
- ROC signal MA method - метод расчёта сигнальной MA индикатора ROC with signal MA
Расчёт:
Для каждой пары XXX:YYY инструментов:
- Если F > M > S
XXX = XXX+3, YYY = YYY-3
- Если F < M > S
XXX = XXX+2, YYY = YYY-1
- Если F < M < S
XXX = XXX-3, YYY = YYY+3
- Если F > M < S
XXX = XXX-1, YYY = YYY+2
- Если R > RS > 0
XXX = XXX+3, YYY = YYY-3
- Если R < RS > 0
XXX = XXX+2, YYY = YYY-1
- Если R < RS < 0
XXX = XXX-3, YYY = YYY+3
- Если R > RS < 0
XXX = XXX-1, YYY = YYY+2
где:
F - MA(Fast MA applied price, Fast MA period, Fast MA method)
M - MA(Medium MA applied price, Medium MA period, Medium MA method)
S - MA(Slow MA applied price, Slow MA period, Slow MA method)
R - ROC(ROC period)
RS - MA(R, ROC signal MA period, ROC signal MA method)
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