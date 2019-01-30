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Индикаторы

Edge_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3320
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Edge Index - индекс прочности для 8 инструментов (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD и USD) на основе 28 валютных пар. Рассчитывается на трёх стандартных индикаторах Moving Average и пользовательском индикаторе ROC with Signal (должен быть установлен в терминале и располагаться в стандартной папке индикаторов)

Имеет двенадцать настраиваемых параметров:

  • Fast MA period - период расчёта быстрой MA
  • Fast MA method - метод расчёта быстрой MA
  • Fast MA applied price - цена расчёта быстрой MA
  • Medium MA period - период расчёта средней MA
  • Medium MA method - метод расчёта средней MA
  • Medium MA applied price - цена расчёта средней MA
  • Slow MA period - период расчёта медленной MA
  • Slow MA method - метод расчёта медленной MA
  • Slow MA applied price - цена расчёта медленной MA
  • ROC period - период расчёта ROC индикатора ROC with signal MA
  • ROC signal MA period - период расчёта сигнальной MA индикатора ROC with signal MA
  • ROC signal MA method - метод расчёта сигнальной MA индикатора ROC with signal MA

Расчёт:

Для каждой пары XXX:YYY инструментов:

  • Если F > M > S
    XXX = XXX+3, YYY = YYY-3
  • Если F < M > S
    XXX = XXX+2, YYY = YYY-1
  • Если F < M < S
    XXX = XXX-3, YYY = YYY+3
  • Если F > M < S
    XXX = XXX-1, YYY = YYY+2
  • Если R > RS > 0
    XXX = XXX+3, YYY = YYY-3
  • Если R < RS > 0
    XXX = XXX+2, YYY = YYY-1
  • Если R < RS < 0
    XXX = XXX-3, YYY = YYY+3
  • Если R > RS < 0
    XXX = XXX-1, YYY = YYY+2

где:

F - MA(Fast MA applied price, Fast MA period, Fast MA method)
M - MA(Medium MA applied price, Medium MA period, Medium MA method)
S - MA(Slow MA applied price, Slow MA period, Slow MA method)
R - ROC(ROC period)
RS - MA(R, ROC signal MA period, ROC signal MA method)

LOD_HOD_Price_Break LOD_HOD_Price_Break

Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert

Flat_or_Trend_MACD Flat_or_Trend_MACD

Информационно-сигнальный индикатор Flat or Trend MACD Heatmap

Exp_LeManTrend_Cloud_Tm_Plus Exp_LeManTrend_Cloud_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора LeManTrend_Cloud с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

ATR adaptive Laguerre filter - levels ATR adaptive Laguerre filter - levels

Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR - уровни