Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert выводит линии High, Low вчерашнего дня и оповещает при их пробитии ценой.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Day line width - толщина линий

- толщина линий Day line style - стиль линий

- стиль линий Upper price day line color - цвет линии максимальной цены прошлого дня

- цвет линии максимальной цены прошлого дня Lower price day line color - цвет линии минимальной цены прошлого дня

- цвет линии минимальной цены прошлого дня Use alerts - использовать алерты для оповещений

- использовать алерты для оповещений Send mail - отправлять сообщения на почту

- отправлять сообщения на почту Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство