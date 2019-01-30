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LOD_HOD_Price_Break - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert выводит линии High, Low вчерашнего дня и оповещает при их пробитии ценой.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Day line width - толщина линий
- Day line style - стиль линий
- Upper price day line color - цвет линии максимальной цены прошлого дня
- Lower price day line color - цвет линии минимальной цены прошлого дня
- Use alerts - использовать алерты для оповещений
- Send mail - отправлять сообщения на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
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