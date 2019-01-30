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Индикаторы

LOD_HOD_Price_Break - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2776
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert выводит линии High, Low вчерашнего дня и оповещает при их пробитии ценой.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Day line width - толщина линий
  • Day line style - стиль линий
  • Upper price day line color - цвет линии максимальной цены прошлого дня
  • Lower price day line color - цвет линии минимальной цены прошлого дня
  • Use alerts - использовать алерты для оповещений
  • Send mail - отправлять сообщения на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство



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