Предпосылки:

Оригинальный фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR (впервые опубликован тут: ATR adaptive Laguerre filter) использует в качестве сигналов смену наклона/цвета. Здесь тип сигналов изменен.



В этой версии:

Для фильтрации сигналов используются самонастраиваемые уровни. Так он пытается сформировать более четкий сигнал и в целом уменьшить количество сигналов.

Использование:

Сигналом для входа и выхода может служить смена цвета. Перед использованием в торговле рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.





PS:

В индикаторе два типа отображения. По умолчанию тип как на верхней картинке. Для простоты отображения можно выбрать второй тип отображения (нет закрашенных зон, при этом цвета линий меняются).



