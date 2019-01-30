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Индикаторы

ATR adaptive Laguerre filter - levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2540
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Предпосылки:

Оригинальный фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR (впервые опубликован тут: ATR adaptive Laguerre filter) использует в качестве сигналов смену наклона/цвета. Здесь тип сигналов изменен.

В этой версии:

Для фильтрации сигналов используются самонастраиваемые уровни. Так он пытается сформировать более четкий сигнал и в целом уменьшить количество сигналов.

Использование:

Сигналом для входа и выхода может служить смена цвета. Перед использованием в торговле рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.


PS:

В индикаторе два типа отображения. По умолчанию тип как на верхней картинке. Для простоты отображения можно выбрать второй тип отображения (нет закрашенных зон, при этом цвета линий меняются).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22597

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