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ATR adaptive Laguerre filter - levels - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Оригинальный фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR (впервые опубликован тут: ATR adaptive Laguerre filter) использует в качестве сигналов смену наклона/цвета. Здесь тип сигналов изменен.
В этой версии:
Для фильтрации сигналов используются самонастраиваемые уровни. Так он пытается сформировать более четкий сигнал и в целом уменьшить количество сигналов.
Использование:
Сигналом для входа и выхода может служить смена цвета. Перед использованием в торговле рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.
PS:
В индикаторе два типа отображения. По умолчанию тип как на верхней картинке. Для простоты отображения можно выбрать второй тип отображения (нет закрашенных зон, при этом цвета линий меняются).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22597
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