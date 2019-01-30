Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger bands squeeze - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2987
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Теория:
Согласно идее, сжатие полос Боллинджера позволяет находить периоды зоны, в которые не надо входить в сделку, на основе совместного использования полос Боллинджера и канала Келтнера. Когда полосы Боллинджера находятся в канале Кельтнера, происходит "сжатие" - в это время не следует входить в новую позицию. Идея заключается в том, что отклонение от скользящей средней меньше среднего истинного диапазона при боковом движении рынка. Обычно такое происходит, когда на рынке неизбежны изменения.
В этой версии:
Существует несколько версий индикатора BB Squeeze, но они в основном объединены с другими индикаторами (не относящимися ни к полосам Боллинера, ни к каналу Кетнера). В этой версии используются только оригинальные индикаторы и, в отличие от некоторых осцилляторов, состояние показывается на главном графике.
Использование:
При сжатии зона полос окрашивается в серый цвет. Это означает, что в данный период лучше не открывать новый ордер. Когда зона чистая, показывается относительная позиция цены закрытия по сравнению со средним значением полос Боллинджера, а также пробои полос ценой закрытия.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22615
Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR - уровниExp_LeManTrend_Cloud_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора LeManTrend_Cloud с возможностью удержания позиций точно фиксированное время
Индикатор Fisher Transform Элерса по сглаженному RSIEhlers fisher transform of rsi(OMA)
Ehlers fisher transform of rsi(OMA)