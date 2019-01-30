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Индикаторы

Bollinger bands squeeze - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(45)
Опубликован:
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Теория:

Согласно идее, сжатие полос Боллинджера позволяет находить периоды зоны, в которые не надо входить в сделку, на основе совместного использования полос Боллинджера и канала Келтнера. Когда полосы Боллинджера находятся в канале Кельтнера, происходит "сжатие" - в это время не следует входить в новую позицию. Идея заключается в том, что отклонение от скользящей средней меньше среднего истинного диапазона при боковом движении рынка. Обычно такое происходит, когда на рынке неизбежны изменения.

В этой версии:

Существует несколько версий индикатора BB Squeeze, но они в основном объединены с другими индикаторами (не относящимися ни к полосам Боллинера, ни к каналу Кетнера). В этой версии используются только оригинальные индикаторы и, в отличие от некоторых осцилляторов, состояние показывается на главном графике.

Использование:

При сжатии зона полос окрашивается в серый цвет. Это означает, что в данный период лучше не открывать новый ордер. Когда зона чистая, показывается относительная позиция цены закрытия по сравнению со средним значением полос Боллинджера, а также пробои полос ценой закрытия.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22615

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