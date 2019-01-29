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GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr
Mauser
Торговая система на пробое индикатора iMA (Moving Average, MA) и последующем возврате ценыLoza
Безиндикаторная стратегия. Увеличиваем объём вновь отрываемых позиций, пока не закроемся с прибылью.
Executor Strong
Анализ отношения высоты свечи (High - Low) к ценам Open и CloseGannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах