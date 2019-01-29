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Индикаторы

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1516
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными  Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага.


GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr

Mauser Mauser

Торговая система на пробое индикатора iMA (Moving Average, MA) и последующем возврате цены

Loza Loza

Безиндикаторная стратегия. Увеличиваем объём вновь отрываемых позиций, пока не закроемся с прибылью.

Executor Strong Executor Strong

Анализ отношения высоты свечи (High - Low) к ценам Open и Close

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах