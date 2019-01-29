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Индикаторы

Insid_Outside_Bar. Внутренний бар, внешний бар. - индикатор для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
2944
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Insid_Outside_Bar.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                              https://www.mql5.com/ru/users/s22aa |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2  
#property indicator_plots 2   

#property indicator_type1 DRAW_ARROW  
#property indicator_type2 DRAW_ARROW  

#property indicator_color1 clrRed  
#property indicator_color2 clrBlue   

#property indicator_width1  2     
#property indicator_width2  2
   
//--- input parameters
input int      ArrowShift     = 0;  //   Отступ точек от свечи, по высоте.

enum Indicator
{
Insid=0, // Insid_Bar
Outside=1, // Outside_Bar
};
input Indicator Insid_Outside_Bar=Insid;

double BuffUp[];    
double BuffDn[]; 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
      SetIndexBuffer(0,BuffUp, INDICATOR_DATA); 
      SetIndexBuffer(1,BuffDn, INDICATOR_DATA);
    
      IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME,"Insid_Bar2"); 
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits);
          
      PlotIndexSetInteger(0, PLOT_ARROW, 159);        
      PlotIndexSetInteger(1, PLOT_ARROW, 159);
      
      PlotIndexSetInteger(0, PLOT_ARROW_SHIFT, ArrowShift); 
      PlotIndexSetInteger(1, PLOT_ARROW_SHIFT, -ArrowShift);
   
      PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
      PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);  
    
    return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{

   int i, limit;
   
   if (rates_total < 2)
      return(0);
     
   if (prev_calculated < 3)
   {
      limit = 2;
      
      ArrayInitialize(BuffDn, EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(BuffUp, EMPTY_VALUE);
      
   } else limit = rates_total - 2;
   
   for(i = limit; i<rates_total-1; i++)
   {
      if (Insid_Outside_Bar == Insid)

         if (high[i] <= high[i-1] && low[i] >= low[i-1])
      {
         BuffUp[i-1] = low[i-1]; BuffDn[i-1] = high[i-1];
      }
      else
      {
         BuffUp[i] = EMPTY_VALUE;
         BuffDn[i] = EMPTY_VALUE;
      }
      
   }
   for(i = limit; i<rates_total-1; i++)
   {
      if (Insid_Outside_Bar == Outside)

         if (high[i] >= high[i-1] && low[i] <= low[i-1])
      {
         BuffUp[i] = low[i]; BuffDn[i] = high[i];
      }
      else
      {
         BuffUp[i] = EMPTY_VALUE;
         BuffDn[i] = EMPTY_VALUE;
      }
      
   }   

   return(rates_total);
}
iMACD minimum indent iMACD minimum indent

Торговая система на базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5 Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор показывает историю сделок на указанном периоде.

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Line_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах