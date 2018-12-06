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Smoothed_ADX - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Smoothed ADX - сглаженный стандартный индикатор Average Directional Movement Index.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта ADX
- Primary smoothing factor - первичный фактор сглаживания
- Secondary smoothing factor - вторичный фактор сглаживания
- Strong trend level - уровень сильного тренда
- Weak trend level - уровень слабого тренда
Расчёт:
SDIP = Secondary smoothing factor * DIPtmp + (1.0 - Secondary smoothing factor) * PrevSDIP
SDIM =Secondary smoothing factor * DIMtmp + (1.0 - Secondary smoothing factor) * PrevSDIM
SADX = Secondary smoothing factor * ADXtmp + (1.0 - Secondary smoothing factor) * PrevSADX
где:
DIPtmp = 2.0 * DMIplus + (Primary smoothing factor - 2.0) * PrevDMIplus + (1.0 - Primary smoothing factor) * PrevDIPtmp
DIMtmp = 2.0 * DMIminus + (Primary smoothing factor - 2.0) * PrevDMIminus + (1.0 - Primary smoothing factor) * PrevDIMtmp
ADXtmp = 2.0 * ADX + (Primary smoothing factor - 2.0) * PrevADX + (1.0 - Primary smoothing factor) * PrevADXtmp
DMIplus, DMIminus - DMI+ и DMI-
ADX - Directional Movement Index(Period)
Индикатор RSI Rendimenthedger
Защита позиции (хеджирование)
Индикатор MACD OsmaXWide_Narrow_Spread
Индикатор Wide/Narrow Spread bar