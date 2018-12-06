Расчёт:

SDIP = Secondary smoothing factor * DIPtmp + (1.0 - Secondary smoothing factor) * PrevSDIP SDIM =Secondary smoothing factor * DIMtmp + (1.0 - Secondary smoothing factor) * PrevSDIM SADX = Secondary smoothing factor * ADXtmp + (1.0 - Secondary smoothing factor) * PrevSADX

где:



DIPtmp = 2.0 * DMIplus + (Primary smoothing factor - 2.0) * PrevDMIplus + (1.0 - Primary smoothing factor) * PrevDIPtmp

DIMtmp = 2.0 * DMIminus + (Primary smoothing factor - 2.0) * PrevDMIminus + (1.0 - Primary smoothing factor) * PrevDIMtmp

ADXtmp = 2.0 * ADX + (Primary smoothing factor - 2.0) * PrevADX + (1.0 - Primary smoothing factor) * PrevADXtmp

DMIplus, DMIminus - DMI+ и DMI-

ADX - Directional Movement Index(Period)