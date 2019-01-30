Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBOS_Overlay_with_Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2431
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор OBOS Overlay with Alerts рисует цветные свечи в зависимости от состояния и положения линии индикатора Overbought/Oversold (OBOS).
При появлении направленного движения оповещает об этом.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- OBOS Period - период расчёта индикатора OBOS
- Use alerts - оповещать алертами
- Send mail - отправлять сообщение на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещение на мобильное устройство
Цвета:
- Если линия Up выше линии Down индикатора OBOS
Рисуется зелёная свеча
- Если линия Up ниже линии Down индикатора OBOS
Рисуется красная свеча
- В любых иных случаях
Рисуется синяя свеча
При смене направлений с зелёного на синий, с синего на красный и с красного на синий, отправляются оповещения в соответствии с их настройками.
Для работы наличие установленного в терминале индикатора OBOS не требуется - рассчитывается самостоятельно.
Рис.1. OBOS Overlay with Alerts
Рис.2. OBOS Overlay with Alerts + OBOS
Choppy_Market_ADX_Indicator
Индикатор Choppy Market ADXSAR_Price_Targets
Индикатор Parabolic SAR Price Targets
PA_Colored_Candle
Индикатор Price Action Colored CandleTSI_Overlay
Индикатор True Strength Index Overlay