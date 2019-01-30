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Индикаторы

OBOS_Overlay_with_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2431
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Индикатор OBOS Overlay with Alerts рисует цветные свечи в зависимости от состояния и положения линии индикатора Overbought/Oversold (OBOS).
При появлении направленного движения оповещает об этом.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • OBOS Period - период расчёта индикатора OBOS
  • Use alerts - оповещать алертами
  • Send mail - отправлять сообщение на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещение на мобильное устройство

Цвета:

  • Если линия Up выше линии Down индикатора OBOS
    Рисуется зелёная свеча
  • Если линия Up ниже линии Down индикатора OBOS
    Рисуется красная свеча
  • В любых иных случаях
    Рисуется синяя свеча

При смене направлений с зелёного на синий, с синего на красный и с красного на синий, отправляются оповещения в соответствии с их настройками.

Для работы наличие установленного в терминале индикатора OBOS не требуется - рассчитывается самостоятельно.

Рис.1. OBOS Overlay with Alerts


Рис.2. OBOS Overlay with Alerts + OBOS


Choppy_Market_ADX_Indicator Choppy_Market_ADX_Indicator

Индикатор Choppy Market ADX

SAR_Price_Targets SAR_Price_Targets

Индикатор Parabolic SAR Price Targets

PA_Colored_Candle PA_Colored_Candle

Индикатор Price Action Colored Candle

TSI_Overlay TSI_Overlay

Индикатор True Strength Index Overlay