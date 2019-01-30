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Индикаторы

MCP_Percent_Price_Change - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2846
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard отображает величину изменения цены от закрытия вчерашнего дня.

Имеет пятнадцать настраиваемых параметров:

  • Day number - порядковый номер дня (1 - вчерашний, 2 - позавчерашний, и т.д.)
  • Price change in: - показывать изменение цены в:
    • Relative units - в относительных единицах
    • Points - в пунктах
  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список символов (пустое значение - текущий)
  • Show alerts - показывать алерты при изменении цены на заданное количество пунктов
  • Alert interval (min) - интервал повтора алерта в минутах при сохранении условия алерта
  • Minimum price change in points for alert - минимальное изменение цены для отображения алерта

    Настройки отображения панели:
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Color of positive price change - цвет значения положительного изменения цены
  • Panel: Color of negative price change - цвет значения отрицательного изменения цены
  • Panel: Neutral color - цвет не изменённого значения изменения цены
  • Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Для удобства использования, панель можно перемещать по графику мышкой

Рис.1.Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard. Price change in = Relative units


Рис.1.Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard. Price change in = Points

OsMA_Alert OsMA_Alert

Индикатор OsMA Alert

VWAP VWAP

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price

MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD Dashboard

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