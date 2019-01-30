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MCP_Percent_Price_Change - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard отображает величину изменения цены от закрытия вчерашнего дня.
Имеет пятнадцать настраиваемых параметров:
- Day number - порядковый номер дня (1 - вчерашний, 2 - позавчерашний, и т.д.)
- Price change in: - показывать изменение цены в:
- Relative units - в относительных единицах
- Points - в пунктах
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список символов (пустое значение - текущий)
- Show alerts - показывать алерты при изменении цены на заданное количество пунктов
- Alert interval (min) - интервал повтора алерта в минутах при сохранении условия алерта
- Minimum price change in points for alert - минимальное изменение цены для отображения алерта
Настройки отображения панели:
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Color of positive price change - цвет значения положительного изменения цены
- Panel: Color of negative price change - цвет значения отрицательного изменения цены
- Panel: Neutral color - цвет не изменённого значения изменения цены
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Для удобства использования, панель можно перемещать по графику мышкой
Рис.1.Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard. Price change in = Relative units
Рис.1.Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard. Price change in = Points
OsMA_Alert
Индикатор OsMA AlertVWAP
Индикатор Advance Volume Weighted Average Price
MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD DashboardFlat_or_Trend_MACD
Информационно-сигнальный индикатор Flat or Trend MACD Heatmap