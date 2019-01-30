Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OsMA_Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2860
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор OsMA Alert - сигнальный осциллятор, рассчитываемый как разница MACD и его сигнальной линии, оповещающий о пересечении уровней, заданных пользователем.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
- Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
- Upper threshold level - верхний пороговый уровень
- Lower threshold level - нижний пороговый уровень
- Show alerts - отображать оповещения алертами
- Send mail - отправлять сообщения на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
VWAP
Индикатор Advance Volume Weighted Average PricePrevious_Year_HLC
Индикатор Previous Year HLC
MCP_Percent_Price_Change
Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change DashboardMTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD Dashboard