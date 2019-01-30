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Индикаторы

OsMA_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2860
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор OsMA Alert - сигнальный осциллятор, рассчитываемый как разница MACD и его сигнальной линии, оповещающий о пересечении уровней, заданных пользователем.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
  • Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии
  • Upper threshold level - верхний пороговый уровень
  • Lower threshold level - нижний пороговый уровень
  • Show alerts - отображать оповещения алертами
  • Send mail - отправлять сообщения на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство


VWAP VWAP

Индикатор Advance Volume Weighted Average Price

Previous_Year_HLC Previous_Year_HLC

Индикатор Previous Year HLC

MCP_Percent_Price_Change MCP_Percent_Price_Change

Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard

MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD Dashboard