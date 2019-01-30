Индикатор OsMA Alert - сигнальный осциллятор, рассчитываемый как разница MACD и его сигнальной линии, оповещающий о пересечении уровней, заданных пользователем.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA

- период расчёта быстрой EMA Slow EMA period - период расчёта медленной EMA

- период расчёта медленной EMA Signal period - период расчёта сигнальной линии

- период расчёта сигнальной линии Upper threshold level - верхний пороговый уровень

- верхний пороговый уровень Lower threshold level - нижний пороговый уровень

- нижний пороговый уровень Show alerts - отображать оповещения алертами

- отображать оповещения алертами Send mail - отправлять сообщения на почту

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