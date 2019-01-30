Информационно-сигнальный индикатор Flat or Trend MACD Heatmap основан на стандартном индикаторе MACD, и отображает предположительное состояние рынка - флет или тренд, основываясь на соотношении гистограммы и сигнальной линии MACD.

Имеет три настраиваемых параметра:

MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD

- период расчёта быстрой EMA MACD MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD

- период расчёта медленной EMA MACD MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD