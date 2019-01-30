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Индикаторы

Flat_or_Trend_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4083
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационно-сигнальный индикатор Flat or Trend MACD Heatmap основан на стандартном индикаторе MACD, и отображает предположительное состояние рынка - флет или тренд, основываясь на соотношении гистограммы и сигнальной линии MACD.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD

Сигналы:

  • Если MACD > 0 и MACD > Signal
    тренд вверх
  • Если MACD < 0 и MACD < Signal
    тренд вниз
  • Иначе
    флет


MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD Dashboard

MCP_Percent_Price_Change MCP_Percent_Price_Change

Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard

LOD_HOD_Price_Break LOD_HOD_Price_Break

Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert

Edge_Index Edge_Index

Индикатор Edge Index