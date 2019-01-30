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Flat_or_Trend_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Flat or Trend MACD Heatmap основан на стандартном индикаторе MACD, и отображает предположительное состояние рынка - флет или тренд, основываясь на соотношении гистограммы и сигнальной линии MACD.
Имеет три настраиваемых параметра:
- MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD
Сигналы:
- Если MACD > 0 и MACD > Signal
тренд вверх
- Если MACD < 0 и MACD < Signal
тренд вниз
- Иначе
флет
MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD DashboardMCP_Percent_Price_Change
Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard
LOD_HOD_Price_Break
Индикатор Price break Low of Day/High of Day AlertEdge_Index
Индикатор Edge Index