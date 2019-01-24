Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки

Торговая система на базе индикатора iFractals (Fractals). Работа с отложенными Stop ордерами. Доработка первой версии ("Previous Fractal") - добавлен параметр Minimum Fractals height

Формула сигналов из трёх элементов, которые можно оптимизировать.

Торговая стратегия использует OHLC, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO)