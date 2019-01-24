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Индикаторы

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2879
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Boa_ZigZag_Arrows_Duplex.ex5.


Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF

Previous Fractal 2 Previous Fractal 2

Торговая система на базе индикатора iFractals (Fractals). Работа с отложенными Stop ордерами. Доработка первой версии ("Previous Fractal") - добавлен параметр Minimum Fractals height

ColorBearsCandle_v2_ZZ ColorBearsCandle_v2_ZZ

Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки

Reverse system Reverse system

Формула сигналов из трёх элементов, которые можно оптимизировать.

Bulldozer Bulldozer

Торговая стратегия использует OHLC, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO)