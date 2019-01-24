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Bulldozer - эксперт для MetaTrader 5

work2it
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2149
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Sergey Deev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник использует цену закрытия на баре #1, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO). Индикаторы iMA имеют метки "Fast" и 'Slow".Открыто может быть не более одной позиции. Торговый сигнал является также командой к закрытию позиции, которая противоположна сигналу.

Сигнал на открытие BUY

Fast #1 > Slow #1 AND Close #1 > Fast #1 AND AO #1 > 0.0

дополнительное условие: индикатора AO на протяжении "AO: bars one direction" должен подыматься (то есть каждый последующий бар должен быть выше предыдущего).

Сигнал на открытие SELL

Fast #1 < Slow #1 AND Close #1 < Fast #1 AND AO #1 < 0.0

дополнительное условие: индикатора AO на протяжении "AO: bars one direction" должен опускаться (то есть каждый последующий бар должен быть ниже предыдущего).

Bulldozer

Reverse system Reverse system

Формула сигналов из трёх элементов, которые можно оптимизировать.

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF

Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

DotsCandle_HTF DotsCandle_HTF

Индикатор DotsCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Multicurrency iMA Trend 2 Multicurrency iMA Trend 2

Мультисимвольный советник в виде класса. Развитие первой версии "Multicurrency iMA Trend"