Автор идеи - Sergey Deev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Советник использует цену закрытия на баре #1, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO). Индикаторы iMA имеют метки "Fast" и 'Slow".Открыто может быть не более одной позиции. Торговый сигнал является также командой к закрытию позиции, которая противоположна сигналу.

Сигнал на открытие BUY

Fast #1 > Slow #1 AND Close #1 > Fast #1 AND AO #1 > 0.0

дополнительное условие: индикатора AO на протяжении "AO: bars one direction" должен подыматься (то есть каждый последующий бар должен быть выше предыдущего).

Сигнал на открытие SELL

Fast #1 < Slow #1 AND Close #1 < Fast #1 AND AO #1 < 0.0

дополнительное условие: индикатора AO на протяжении "AO: bars one direction" должен опускаться (то есть каждый последующий бар должен быть ниже предыдущего).