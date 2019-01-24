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Bulldozer - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey Deev
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник использует цену закрытия на баре #1, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO). Индикаторы iMA имеют метки "Fast" и 'Slow".Открыто может быть не более одной позиции. Торговый сигнал является также командой к закрытию позиции, которая противоположна сигналу.Сигнал на открытие BUY
Fast #1 > Slow #1 AND Close #1 > Fast #1 AND AO #1 > 0.0
дополнительное условие: индикатора AO на протяжении "AO: bars one direction" должен подыматься (то есть каждый последующий бар должен быть выше предыдущего).
Сигнал на открытие SELL
Fast #1 < Slow #1 AND Close #1 < Fast #1 AND AO #1 < 0.0
дополнительное условие: индикатора AO на протяжении "AO: bars one direction" должен опускаться (то есть каждый последующий бар должен быть ниже предыдущего).
Формула сигналов из трёх элементов, которые можно оптимизировать.Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF
Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор DotsCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMulticurrency iMA Trend 2
Мультисимвольный советник в виде класса. Развитие первой версии "Multicurrency iMA Trend"