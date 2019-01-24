Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Reverse system - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1768
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Sergey Pavlov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
При получении торгового сигнала, позиции, противоположные сигналу, закрываются. А вот сам торговый сигнал можно оптимизировать при помощи формулы
OHLC #1 sign OHLC TimeFrame #1,
где
- OHLC #1 - одна из цен (Open, High, Low или Close) на текущем таймфрейме на баре 1
- sign - знак "<" или ">"
- OHLC TimeFrame #1 - одна из цен (Open, High, Low или Close) на заданном таймфрейме TimeFrame на баре 1
Советник торгует постоянным лотом, без указания Стоп лосс и Тейк профит, без Трейлинга. Единственно, что можно ограничить - это количество минимальных лотов или количество позиций (что именно выбирать: минимальные лоты или позиции зависит от параметра Limitations: Lots Min OR Positions).
Запуск на EURUSD, H1, при этом в формуле сигналов параметр Signals: TimeFrame равен D1:
Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPrevious Fractal 2
Торговая система на базе индикатора iFractals (Fractals). Работа с отложенными Stop ордерами. Доработка первой версии ("Previous Fractal") - добавлен параметр Minimum Fractals height
Торговая стратегия использует OHLC, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO)DotsCandle_HTF
Индикатор DotsCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах