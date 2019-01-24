Reverse system

Автор идеи - Sergey Pavlov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



При получении торгового сигнала, позиции, противоположные сигналу, закрываются. А вот сам торговый сигнал можно оптимизировать при помощи формулы

OHLC #1 sign OHLC TimeFrame #1,

где

OHLC #1 - одна из цен (Open, High, Low или Close) на текущем таймфрейме на баре 1

- одна из цен (Open, High, Low или Close) на текущем таймфрейме на баре 1 sign - знак "<" или ">"

- знак "<" или ">" OHLC TimeFrame #1 - одна из цен (Open, High, Low или Close) на заданном таймфрейме TimeFrame на баре 1

Советник торгует постоянным лотом, без указания Стоп лосс и Тейк профит, без Трейлинга. Единственно, что можно ограничить - это количество минимальных лотов или количество позиций (что именно выбирать: минимальные лоты или позиции зависит от параметра Limitations: Lots Min OR Positions).

Запуск на EURUSD, H1, при этом в формуле сигналов параметр Signals: TimeFrame равен D1:







