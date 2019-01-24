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Советники

Reverse system - эксперт для MetaTrader 5

DC2008
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1768
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи - Sergey Pavlov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

При получении торгового сигнала, позиции, противоположные сигналу, закрываются. А вот сам торговый сигнал можно оптимизировать при помощи формулы

OHLC #1 sign OHLC TimeFrame #1,

где 

  • OHLC #1 - одна из цен (Open, High, Low или Close) на текущем таймфрейме на баре 1
  • sign - знак "<" или ">"
  • OHLC TimeFrame #1 - одна из цен (Open, High, Low или Close) на заданном таймфрейме TimeFrame на баре 1

Советник торгует постоянным лотом, без указания Стоп лосс и Тейк профит, без Трейлинга. Единственно, что можно ограничить - это количество минимальных лотов или количество позиций (что именно выбирать: минимальные лоты или позиции зависит от параметра Limitations: Lots Min OR Positions).

Запуск на EURUSD, H1, при этом в формуле сигналов параметр Signals: TimeFrame равен D1:

Reverse system


Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF

Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Previous Fractal 2 Previous Fractal 2

Торговая система на базе индикатора iFractals (Fractals). Работа с отложенными Stop ордерами. Доработка первой версии ("Previous Fractal") - добавлен параметр Minimum Fractals height

Bulldozer Bulldozer

Торговая стратегия использует OHLC, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO)

DotsCandle_HTF DotsCandle_HTF

Индикатор DotsCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах