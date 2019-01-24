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Previous Fractal 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2346
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Советник по индикатору iFractals (Fractals). Выставляет отложенные Stop ордера. 

Доработка первой версии Previous Fractal. Добавлен параметр Minimum Fractals height - минимальное расстояние между Fractals Up и Fractals Down. Если расстояние между верхним и нижним фракталами меньше заданного, то никаких операций по выставлению отложенного ордера не будет проводится, более того, если есть отложенные ордера - они будут удалены.

Принцип работы

Если нет открытых позиций ищем два ближайших фрактала - один Fractals Up и один Fractals Down (поиск производится от правой стороны графика к левой стороне). Если первым попался Fractals Up значит выставляем отложенный Sell stop ордер по цене Fractals Down минус Indent, если же первым попался Fractals Down значит выставляем отложенный Buy stop ордер по цене Fractals Up плюс Indent:

Previous Fractal 2

Когда отложенный ордер сработает, к нему может быть применён Трейлинг.


Подробнее о торговых настройках

Можно указывать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно отключить: достаточно поставить параметр в "0".

Отложенные ордера возможно выставлять с отступом (задаётся в Indent) и если текущий спред меньше заданного Allowable spread.


Расчёт лота

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

ColorBearsCandle_v2_ZZ ColorBearsCandle_v2_ZZ

Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки

ColorBullsCandle_v2_ZZ ColorBullsCandle_v2_ZZ

Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF

Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_Duplex с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Reverse system Reverse system

Формула сигналов из трёх элементов, которые можно оптимизировать.