Previous Fractal 2

Советник по индикатору iFractals (Fractals). Выставляет отложенные Stop ордера.

Доработка первой версии Previous Fractal. Добавлен параметр Minimum Fractals height - минимальное расстояние между Fractals Up и Fractals Down. Если расстояние между верхним и нижним фракталами меньше заданного, то никаких операций по выставлению отложенного ордера не будет проводится, более того, если есть отложенные ордера - они будут удалены.

Принцип работы



Если нет открытых позиций ищем два ближайших фрактала - один Fractals Up и один Fractals Down (поиск производится от правой стороны графика к левой стороне). Если первым попался Fractals Up значит выставляем отложенный Sell stop ордер по цене Fractals Down минус Indent, если же первым попался Fractals Down значит выставляем отложенный Buy stop ордер по цене Fractals Up плюс Indent:





Когда отложенный ордер сработает, к нему может быть применён Трейлинг.





Подробнее о торговых настройках



Можно указывать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и Трейлинг (Trailing Stop). Любой из этих параметров можно отключить: достаточно поставить параметр в "0".

Отложенные ордера возможно выставлять с отступом (задаётся в Indent) и если текущий спред меньше заданного Allowable spread.





Расчёт лота



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").