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Индикаторы

ColorBearsCandle_v2_ZZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2084
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
ColorBearsCandle_v2_ZZ.mq5 (32.07 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorBears.mq5 (16.35 KB) просмотр
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Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBears.ex5.

 Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_ZZ

Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_ZZ

ColorBullsCandle_v2_ZZ ColorBullsCandle_v2_ZZ

Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки

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