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ColorBearsCandle_v2_ZZ - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBears.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_ZZ
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Проверка свечного паттерна
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