Candle Advisor

Автор идеи - Martingeil1

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник проверяет свечной паттерн на барах #2 и #1. Главное условие и для BUY и для SELL: High #2 > High #1 AND Low #2 < Low #1. Затем идёт уточнение: если оба бара (бар #2 и #1) бычьи - значит это сигнал BUY, если же оба бара (бар #2 и #1) медвежьи - значит это сигнал SELL:





Для более удобного поиска вариантов доступны такие параметры:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

