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Советники

Candle Advisor - эксперт для MetaTrader 5

Martingeil1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2132
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеи - Martingeil1

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник проверяет свечной паттерн на барах #2 и #1. Главное условие и для BUY и для SELL: High #2 > High #1 AND Low #2 < Low #1. Затем идёт уточнение: если оба бара (бар #2 и #1) бычьи - значит это сигнал BUY, если же оба бара (бар #2 и #1) медвежьи - значит это сигнал SELL:

Candle Advisor

Для более удобного поиска вариантов доступны такие параметры:


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Previous Fractal Previous Fractal

Торговая система на базе индикатора iFractals (Fractals). Работа с отложенными Stop ордерами

ColorBullsCandle_v2_HTF ColorBullsCandle_v2_HTF

Индикатор ColorBullsCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorBullsCandle_v2_ZZ ColorBullsCandle_v2_ZZ

Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки

ColorBearsCandle_v2_ZZ ColorBearsCandle_v2_ZZ

Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки