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Candle Advisor - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Martingeil1
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник проверяет свечной паттерн на барах #2 и #1. Главное условие и для BUY и для SELL: High #2 > High #1 AND Low #2 < Low #1. Затем идёт уточнение: если оба бара (бар #2 и #1) бычьи - значит это сигнал BUY, если же оба бара (бар #2 и #1) медвежьи - значит это сигнал SELL:
Для более удобного поиска вариантов доступны такие параметры:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Торговая система на базе индикатора iFractals (Fractals). Работа с отложенными Stop ордерамиColorBullsCandle_v2_HTF
Индикатор ColorBullsCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечкиColorBearsCandle_v2_ZZ
Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки