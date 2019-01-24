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Индикаторы

ColorBullsCandle_v2_ZZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1437
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
ColorBullsCandle_v2_ZZ.mq5 (32.07 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorBulls.mq5 (16.33 KB) просмотр
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Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBulls.ex5.

 Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle_v2_ZZ

Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle_v2_ZZ

Candle Advisor Candle Advisor

Проверка свечного паттерна

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ColorBearsCandle_v2_ZZ ColorBearsCandle_v2_ZZ

Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением зигзага на свечки

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