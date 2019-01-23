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ColorBearsCandle_v2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBearsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике. Для отбрасывания гэпа используется дополнительная входная переменная индикатора:
input uint Gap=50; // размер неучитываемого гэпа в пунктах
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBears.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2
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