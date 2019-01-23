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Индикаторы

ColorBearsCandle_v2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1285
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorBearsCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBearsCandle_v2.ex5.


Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_HTF

Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle_v2_HTF

ColorBullsCandle_v2 ColorBullsCandle_v2

Индикатор ColorBullsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике

ColorBearsCandle_v2 ColorBearsCandle_v2

Индикатор ColorBearsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике

ColorBullsCandle_v2_HTF ColorBullsCandle_v2_HTF

Индикатор ColorBullsCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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