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ColorBullsCandle_v2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBullsCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBullsCandle_v2.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle_v2_HTF
ColorBearsCandle_v2_HTF
Индикатор ColorBearsCandle_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorBullsCandle_v2
Индикатор ColorBullsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике
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