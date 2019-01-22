CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Two CCI EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1594
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник использует значения двух индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с одного таймфрейма, но с разными периодами усреднения:

Two CCI EA

Тактика простая (смотрите на рисунок выше) -  сигналы с индикаторов имеют разный вес. Например объём сделки во входных параметрах равен 1.0, тогда сигнал с CCI(7) откроет позицию объёмом 1.0 лот, а вот сигнал с CCI(14) уже откроет позицию объёмом 2.0 лота. Если есть одновременный сигнал от двух индикаторов - тогда откроется позиция объёмом 3.0 лота.

Возможно такой советник лучше было бы написать в виде класса - тогда не будет конфликта интересов - каждый экземпляр открывал бы свои позиции и сам из сопровождал. А пока можно экспериментировать с такими дополнительными настройками торговли:


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
iSAR iTriX EA iSAR iTriX EA

Торговая стратегия на трендовом индикаторе iSAR (Parabolic SAR ) и осцилляторе iTriX (Triple Exponential Average, TRIX)

ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF

Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorBearsCandle_v2 ColorBearsCandle_v2

Индикатор ColorBearsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике

ColorBullsCandle_v2 ColorBullsCandle_v2

Индикатор ColorBullsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике