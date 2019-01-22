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Two CCI EA - эксперт для MetaTrader 5
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Советник использует значения двух индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с одного таймфрейма, но с разными периодами усреднения:
Тактика простая (смотрите на рисунок выше) - сигналы с индикаторов имеют разный вес. Например объём сделки во входных параметрах равен 1.0, тогда сигнал с CCI(7) откроет позицию объёмом 1.0 лот, а вот сигнал с CCI(14) уже откроет позицию объёмом 2.0 лота. Если есть одновременный сигнал от двух индикаторов - тогда откроется позиция объёмом 3.0 лота.
Возможно такой советник лучше было бы написать в виде класса - тогда не будет конфликта интересов - каждый экземпляр открывал бы свои позиции и сам из сопровождал. А пока можно экспериментировать с такими дополнительными настройками торговли:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Торговая стратегия на трендовом индикаторе iSAR (Parabolic SAR ) и осцилляторе iTriX (Triple Exponential Average, TRIX)ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF
Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор ColorBearsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графикеColorBullsCandle_v2
Индикатор ColorBullsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике