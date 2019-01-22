Two CCI EA

Советник использует значения двух индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с одного таймфрейма, но с разными периодами усреднения:





Тактика простая (смотрите на рисунок выше) - сигналы с индикаторов имеют разный вес. Например объём сделки во входных параметрах равен 1.0, тогда сигнал с CCI(7) откроет позицию объёмом 1.0 лот, а вот сигнал с CCI(14) уже откроет позицию объёмом 2.0 лота. Если есть одновременный сигнал от двух индикаторов - тогда откроется позиция объёмом 3.0 лота.

Возможно такой советник лучше было бы написать в виде класса - тогда не будет конфликта интересов - каждый экземпляр открывал бы свои позиции и сам из сопровождал. А пока можно экспериментировать с такими дополнительными настройками торговли:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

