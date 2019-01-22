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iSAR iTriX EA - эксперт для MetaTrader 5
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Советник работает с трендовым индикатором iSAR (Parabolic SAR ) и осциллятором iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Оба индикатора берутся на текущем таймфрейме.
В настройках по-умолчанию стоит небольшой Тейк профит и Стоп лосс, а также отключён Трейлинг. Запуск на EURUSD, H1 за три года показал болтание около нуля:
Я думаю, что теперь каждый может подыскать свой вариант (лучший вариант), тем более когда в советнике доступно такое множество настроек:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMTF_MCP_MA
Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average
Торговая система на двух индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI)ColorBearsCandle_v2
Индикатор ColorBearsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике