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Советники

iSAR iTriX EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1512
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Советник работает с трендовым индикатором iSAR (Parabolic SAR ) и осциллятором iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Оба индикатора берутся на текущем таймфрейме. 

iSAR iTriX EA

В настройках по-умолчанию стоит небольшой Тейк профит и Стоп лосс, а также отключён Трейлинг. Запуск на EURUSD, H1 за три года показал болтание около нуля:

iSAR iTriX EA

Я думаю, что теперь каждый может подыскать свой вариант (лучший вариант), тем более когда в советнике доступно такое множество настроек: 


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF

Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MTF_MCP_MA MTF_MCP_MA

Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average

Two CCI EA Two CCI EA

Торговая система на двух индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

ColorBearsCandle_v2 ColorBearsCandle_v2

Индикатор ColorBearsCandle, у которого отсутствуют гэпы при отсутствии таковых на самом свечном графике