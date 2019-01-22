iSAR iTriX EA

Советник работает с трендовым индикатором iSAR (Parabolic SAR ) и осциллятором iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Оба индикатора берутся на текущем таймфрейме.





В настройках по-умолчанию стоит небольшой Тейк профит и Стоп лосс, а также отключён Трейлинг. Запуск на EURUSD, H1 за три года показал болтание около нуля:





Я думаю, что теперь каждый может подыскать свой вариант (лучший вариант), тем более когда в советнике доступно такое множество настроек:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

