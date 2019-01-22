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Индикаторы

ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2010
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_Channels_MFI_ZZ.ex5.


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ_HTF

MTF_MCP_MA MTF_MCP_MA

Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average

MA_Cross_Dashboard MA_Cross_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MA Cross Dashboard

iSAR iTriX EA iSAR iTriX EA

Торговая стратегия на трендовом индикаторе iSAR (Parabolic SAR ) и осцилляторе iTriX (Triple Exponential Average, TRIX)

Two CCI EA Two CCI EA

Торговая система на двух индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI)