Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MA Cross Dashboard ищет пересечения двух скользящих средних на текущем баре и отображает в виде таблицы результат на выбранных таймфреймах заданных символов. При нахождении пересечения на любом из таймфреймов любого символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать девять настраиваемых параметров:



First MA period - период расчёта первой MA

- период расчёта первой MA First MA method - метод расчёта первой MA

- метод расчёта первой MA First MA applied price - цена расчёта первой MA

- цена расчёта первой MA Second MA period - период расчёта второй MA

- период расчёта второй MA Second MA method - метод расчёта второй MA

- метод расчёта второй MA Second MA applied price - цена расчёта второй MA



Настройки списка используемых символов и таймфреймов:

- цена расчёта второй MA Настройки списка используемых символов и таймфреймов: Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки алертов:

- использовать таймфрейм MN1 Настройки алертов: Show alerts - показывать алерты при нахождении пересечения на символе и таймфрейме



- показывать алерты при нахождении пересечения на символе и таймфрейме Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах



Настройки отображения панели:

- интервал повторения алертов в минутах Настройки отображения панели: Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Ma crossed up color - цвет пересечения вверх (на текущем баре MA1 выше MA2. На прошлом баре MA1 ниже или равна MA2)

- цвет пересечения вверх (на текущем баре MA1 выше MA2. На прошлом баре MA1 ниже или равна MA2) Panel: Ma crossed down color - цвет пересечения вниз (на текущем баре MA1 ниже MA2. На прошлом баре MA1 выше или равна MA2)

- цвет пересечения вниз (на текущем баре MA1 ниже MA2. На прошлом баре MA1 выше или равна MA2) Panel: Neutral color - цвет отсутствия пересечения

- цвет отсутствия пересечения Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен