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MA_Cross_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MA Cross Dashboard ищет пересечения двух скользящих средних на текущем баре и отображает в виде таблицы результат на выбранных таймфреймах заданных символов. При нахождении пересечения на любом из таймфреймов любого символа, выдаётся информационное сообщение.
Имеет тридцать девять настраиваемых параметров:
- First MA period - период расчёта первой MA
- First MA method - метод расчёта первой MA
- First MA applied price - цена расчёта первой MA
- Second MA period - период расчёта второй MA
- Second MA method - метод расчёта второй MA
- Second MA applied price - цена расчёта второй MA
Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов:
- Show alerts - показывать алерты при нахождении пересечения на символе и таймфрейме
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
Настройки отображения панели:
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Ma crossed up color - цвет пересечения вверх (на текущем баре MA1 выше MA2. На прошлом баре MA1 ниже или равна MA2)
- Panel: Ma crossed down color - цвет пересечения вниз (на текущем баре MA1 ниже MA2. На прошлом баре MA1 выше или равна MA2)
- Panel: Neutral color - цвет отсутствия пересечения
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Если найдено пересечение вверх, выводится зелёная надпись Cross up,
если найдено пересечение вниз, выводится красная надпись Cross down,
если нет пересечения - ставится серая точка
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
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