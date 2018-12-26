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Индикаторы

ATR_Channels_MFI_ZZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1787
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Channels_MFI с добавлением зигзага на осциллятор MFI.

//+----------------------------------------------+ 
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+ 
input uint   MFIPeriod=14;                         // период индикатора
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
input uint   ATRPeriod=18;
input double Mult_Factor1=10000;
input double Mult_Factor2=20000;
input double Mult_Factor3=30000;
//----
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;          // метод усреднения
input uint XLength=100;                            // глубина  сглаживания                    
input int XPhase=15;                               // параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input int Shift=0;                                 // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//---- входные параметры зигзага
input uint ExtDepth=3;
input uint ExtDeviation=3;
input uint ExtBackstep=3;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ

XKPrmSt_X20_Cloud XKPrmSt_X20_Cloud

Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

XKPrmSt_v2_Alert XKPrmSt_v2_Alert

Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

XKPrmSt_X20_Cloud_HTF XKPrmSt_X20_Cloud_HTF

Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_MFI_ZZ_Arr ATR_Channels_MFI_ZZ_Arr

Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками