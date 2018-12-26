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ATR_Channels_MFI_ZZ - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR_Channels_MFI с добавлением зигзага на осциллятор MFI.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint MFIPeriod=14; // период индикатора input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input uint ATRPeriod=18; input double Mult_Factor1=10000; input double Mult_Factor2=20000; input double Mult_Factor3=30000; //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // метод усреднения input uint XLength=100; // глубина сглаживания input int XPhase=15; // параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах //---- входные параметры зигзага input uint ExtDepth=3; input uint ExtDeviation=3; input uint ExtBackstep=3;
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ
Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиXKPrmSt_v2_Alert
Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов
Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахATR_Channels_MFI_ZZ_Arr
Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками