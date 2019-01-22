Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average отображает в виде таблицы соотношение скользящей средней и цены Close (МА выше/ниже цены) на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:



Period - период расчёта МА

- период расчёта МА Method - метод расчёта МА

- метод расчёта МА Applied price - цена расчёта МА

- цена расчёта МА Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая



Настройки списка используемых таймфреймов:

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая Настройки списка используемых таймфреймов: Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки алертов

- использовать таймфрейм MN1 Настройки алертов Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе

- показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах



Настройки отображения панели

- интервал повторения алертов в минутах Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Price close above moving average - цвет данных при расположении цены выше скользящей средней

- цвет данных при расположении цены выше скользящей средней Panel: Price close below moving average - цвет данных при расположении цены ниже скользящей средней

- цвет данных при расположении цены ниже скользящей средней Panel: Neutral color - нейтральный цвет данных

- нейтральный цвет данных Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен