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Индикаторы

MTF_MCP_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2301
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average отображает в виде таблицы соотношение скользящей средней и цены Close (МА выше/ниже цены) на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта МА
  • Method - метод расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая

    Настройки списка используемых таймфреймов:
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки алертов
  • Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе
  • Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Price close above moving average - цвет данных при расположении цены выше скользящей средней
  • Panel: Price close below moving average - цвет данных при расположении цены ниже скользящей средней
  • Panel: Neutral color - нейтральный цвет данных
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


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