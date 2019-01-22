Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF_MCP_MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2301
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average отображает в виде таблицы соотношение скользящей средней и цены Close (МА выше/ниже цены) на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.
Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта МА
- Method - метод расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая
Настройки списка используемых таймфреймов:
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов
- Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Price close above moving average - цвет данных при расположении цены выше скользящей средней
- Panel: Price close below moving average - цвет данных при расположении цены ниже скользящей средней
- Panel: Neutral color - нейтральный цвет данных
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MA Cross DashboardRSI_Overview
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair RSI Overview Dashboard
Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахiSAR iTriX EA
Торговая стратегия на трендовом индикаторе iSAR (Parabolic SAR ) и осцилляторе iTriX (Triple Exponential Average, TRIX)