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Индикаторы

ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1911
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_Channels_RSI_ZZ.ex5.


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF

MTF_Wilders_Trailing_Stop MTF_Wilders_Trailing_Stop

Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing Stop

Price_Change Price_Change

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard

MACD_Intersection_Dashboard MACD_Intersection_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard

MTF_MCP_SAR_Dashboard MTF_MCP_SAR_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR Dashboard