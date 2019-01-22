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ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_Channels_RSI_ZZ.ex5.
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF
MTF_Wilders_Trailing_Stop
Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing StopPrice_Change
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard
MACD_Intersection_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross DashboardMTF_MCP_SAR_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR Dashboard