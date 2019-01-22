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Price_Change - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard отображает изменение цены в процентах или пунктах между ценами открытия и закрытия выбранных таймфреймов для заданных символов.
Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:
- Mode Price Change control - режим отображения изменения цены
- Percentage - в процентах
- Points - в пунктах
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая
Настройки списка используемых таймфреймов:
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения алертов
- Show alerts - отображать алерты при изменении цены на указанное количество пунктов (только для режима отображения Points)
- Alert interval (min) - интервал повторения алетров (в минутах)
- Minimum price change for alert (points) - минимальное изменение цены для отображения алертов
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Color of positive price change - цвет отображения данных с положительным изменением цены
- Panel: Color of negative price change - цвет отображения данных с отрицательным изменением цены
- Panel: Neutral color - цвет отображения данных без изменения цены
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard. Mode Price Change control = Percentage
Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard. Mode Price Change control = Points
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math DashboardMulti_Meter_CandleColor
Информационная панель Multi Meter Candle Color panel
Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing StopATR_Channels_RSI_ZZ_HTF
Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах