Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard отображает изменение цены в процентах или пунктах между ценами открытия и закрытия выбранных таймфреймов для заданных символов.

Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:

Mode Price Change control - режим отображения изменения цены



- режим отображения изменения цены Percentage - в процентах

- в процентах

Points - в пунктах

- в пунктах Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая



Настройки списка используемых таймфреймов:

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая Настройки списка используемых таймфреймов: Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки отображения алертов

- использовать таймфрейм MN1 Настройки отображения алертов Show alerts - отображать алерты при изменении цены на указанное количество пунктов (только для режима отображения Points)

- отображать алерты при изменении цены на указанное количество пунктов (только для режима отображения Points) Alert interval (min) - интервал повторения алетров (в минутах)

- интервал повторения алетров (в минутах) Minimum price change for alert (points) - минимальное изменение цены для отображения алертов



Настройки отображения панели

- минимальное изменение цены для отображения алертов Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Color of positive price change - цвет отображения данных с положительным изменением цены

- цвет отображения данных с положительным изменением цены Panel: Color of negative price change - цвет отображения данных с отрицательным изменением цены

- цвет отображения данных с отрицательным изменением цены Panel: Neutral color - цвет отображения данных без изменения цены

- цвет отображения данных без изменения цены Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard. Mode Price Change control = Percentage

Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard. Mode Price Change control = Points



