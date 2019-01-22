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Индикаторы

Price_Change - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3777
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard отображает изменение цены в процентах или пунктах между ценами открытия и закрытия выбранных таймфреймов для заданных символов.

Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:

  • Mode Price Change control - режим отображения изменения цены
    • Percentage - в процентах
    • Points - в пунктах
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая

    Настройки списка используемых таймфреймов:
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки отображения алертов
  • Show alerts - отображать алерты при изменении цены на указанное количество пунктов (только для режима отображения Points)
  • Alert interval (min) - интервал повторения алетров (в минутах)
  • Minimum price change for alert (points) - минимальное изменение цены для отображения алертов

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Color of positive price change - цвет отображения данных с положительным изменением цены
  • Panel: Color of negative price change - цвет отображения данных с отрицательным изменением цены
  • Panel: Neutral color - цвет отображения данных без изменения цены
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard. Mode Price Change control = Percentage


Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard. Mode Price Change control = Points


MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math Dashboard

Multi_Meter_CandleColor Multi_Meter_CandleColor

Информационная панель Multi Meter Candle Color panel

MTF_Wilders_Trailing_Stop MTF_Wilders_Trailing_Stop

Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing Stop

ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF

Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах