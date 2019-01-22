Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard ищет пересечения главной и сигнальной линий MACD на текущем баре и отображает в виде таблицы результат на выбранных таймфреймах заданных символов. При нахождении пересечения на любом из таймфреймов любого символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:



MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD

- период расчёта быстрой EMA MACD MACD Slow EMA method - период расчёта медленной EMA MACD

- период расчёта медленной EMA MACD MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD

- период расчёта сигнальной линии MACD MACD applied price - цена расчёта MACD



Настройки списка используемых символов и таймфреймов:

- цена расчёта MACD Настройки списка используемых символов и таймфреймов: Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки алертов:

- использовать таймфрейм MN1 Настройки алертов: Show alerts - показывать алерты при нахождении пересечения на символе и таймфрейме

- показывать алерты при нахождении пересечения на символе и таймфрейме Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах



Настройки отображения панели:

- интервал повторения алертов в минутах Настройки отображения панели: Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: MACD/Signal crossed up color - цвет пересечения вверх (на текущем баре MACD выше Signal. На прошлом баре MACD ниже или равен Signal)

- цвет пересечения вверх (на текущем баре MACD выше Signal. На прошлом баре MACD ниже или равен Signal) Panel: MACD/Signal crossed down color - цвет пересечения вниз(на текущем баре MACD ниже Signal. На прошлом баре MACD выше или равен Signal)

- цвет пересечения вниз(на текущем баре MACD ниже Signal. На прошлом баре MACD выше или равен Signal) Panel: Neutral color - цвет отсутствия пересечения

- цвет отсутствия пересечения Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Если найдено пересечение вверх, выводится зелёная надпись Cross up,

если найдено пересечение вниз, выводится красная надпись Cross down,

если нет пересечения - ставится серая точка Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой





