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MACD_Intersection_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard ищет пересечения главной и сигнальной линий MACD на текущем баре и отображает в виде таблицы результат на выбранных таймфреймах заданных символов. При нахождении пересечения на любом из таймфреймов любого символа, выдаётся информационное сообщение.
Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:
- MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD Slow EMA method - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD
- MACD applied price - цена расчёта MACD
Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов:
- Show alerts - показывать алерты при нахождении пересечения на символе и таймфрейме
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
Настройки отображения панели:
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: MACD/Signal crossed up color - цвет пересечения вверх (на текущем баре MACD выше Signal. На прошлом баре MACD ниже или равен Signal)
- Panel: MACD/Signal crossed down color - цвет пересечения вниз(на текущем баре MACD ниже Signal. На прошлом баре MACD выше или равен Signal)
- Panel: Neutral color - цвет отсутствия пересечения
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Если найдено пересечение вверх, выводится зелёная надпись Cross up,
если найдено пересечение вниз, выводится красная надпись Cross down,
если нет пересечения - ставится серая точка
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMTF_Wilders_Trailing_Stop
Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing Stop
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR DashboardRSI_Overview
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair RSI Overview Dashboard