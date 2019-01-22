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Индикаторы

MACD_Intersection_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3030
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard ищет пересечения главной и сигнальной линий MACD на текущем баре и отображает в виде таблицы результат на выбранных таймфреймах заданных символов. При нахождении пересечения на любом из таймфреймов любого символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:

  • MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD Slow EMA method - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD
  • MACD applied price - цена расчёта MACD

    Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки алертов:
  • Show alerts - показывать алерты при нахождении пересечения на символе и таймфрейме
  • Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах

    Настройки отображения панели:
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: MACD/Signal crossed up color - цвет пересечения вверх (на текущем баре MACD выше Signal. На прошлом баре MACD ниже или равен Signal)
  • Panel: MACD/Signal crossed down color - цвет пересечения вниз(на текущем баре MACD ниже Signal. На прошлом баре MACD выше или равен Signal)
  • Panel: Neutral color - цвет отсутствия пересечения
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Если найдено пересечение вверх, выводится зелёная надпись Cross up,
если найдено пересечение вниз, выводится красная надпись Cross down,
если нет пересечения - ставится серая точка

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой



ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF

Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MTF_Wilders_Trailing_Stop MTF_Wilders_Trailing_Stop

Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing Stop

MTF_MCP_SAR_Dashboard MTF_MCP_SAR_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR Dashboard

RSI_Overview RSI_Overview

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair RSI Overview Dashboard