Индикатор ATR_Channels_RSI с добавлением зигзага на RSI свечки.

input uint RSIPeriod= 14 ; input uint ATRPeriod= 18 ; input double Mult_Factor1= 10000 ; input double Mult_Factor2= 20000 ; input double Mult_Factor3= 30000 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; input int Shift= 0 ; input uint ExtDepth= 3 ; input uint ExtDeviation= 3 ; input uint ExtBackstep= 3 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ

