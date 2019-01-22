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Индикаторы

MTF_Wilders_Trailing_Stop - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2360
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing Stop - мультитаймфреймный индикатор Wilders Trailing Stop. Отображает уровни для установки стоп-лосс приказов по системе Уэллса Уайлдера (Welles Wilder) со старшего таймфрейма на текущем.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта ATR
  • ATR coefficient - коэффициент ATR
  • WTS timeframe - таймфрейм

Рис.1. Multi Time Frame Wilders Trailing Stop с таймфрейма H2 на H1


Рис.2. Multi Time Frame Wilders Trailing Stop с таймфрейма H2 на H1 + Wilders Trailing Stop



Price_Change Price_Change

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard

MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math Dashboard

ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF ATR_Channels_RSI_ZZ_HTF

Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MACD_Intersection_Dashboard MACD_Intersection_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard