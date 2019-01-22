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MTF_Wilders_Trailing_Stop - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing Stop - мультитаймфреймный индикатор Wilders Trailing Stop. Отображает уровни для установки стоп-лосс приказов по системе Уэллса Уайлдера (Welles Wilder) со старшего таймфрейма на текущем.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта ATR
- ATR coefficient - коэффициент ATR
- WTS timeframe - таймфрейм
Рис.1. Multi Time Frame Wilders Trailing Stop с таймфрейма H2 на H1
Рис.2. Multi Time Frame Wilders Trailing Stop с таймфрейма H2 на H1 + Wilders Trailing Stop
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change DashboardMTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math Dashboard
Индикатор ATR_Channels_RSI_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMACD_Intersection_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard