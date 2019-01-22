Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Parabolic SAR на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:



SAR steps - параметр Step индикатора Parabolic SAR

- параметр Step индикатора Parabolic SAR SAR maximum - параметр Maximum индикатора Parabolic SAR



Настройки списка используемых символов и таймфреймов:

- параметр Maximum индикатора Parabolic SAR Настройки списка используемых символов и таймфреймов: Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки алертов

- использовать таймфрейм MN1 Настройки алертов Show alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе

- показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах



Настройки отображения панели

- интервал повторения алертов в минутах Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: SAR below price Close color - цвет стрелок если Parabolic SAR ниже цены Close

- цвет стрелок если Parabolic SAR ниже цены Close Panel: SAR above price Close color - цвет стрелок если Parabolic SAR выше цены Close

- цвет стрелок если Parabolic SAR выше цены Close Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояния

- цвет нейтрального состояния Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен