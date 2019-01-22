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MTF_MCP_SAR_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Parabolic SAR на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.
Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:
- SAR steps - параметр Step индикатора Parabolic SAR
- SAR maximum - параметр Maximum индикатора Parabolic SAR
Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов
- Show alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: SAR below price Close color - цвет стрелок если Parabolic SAR ниже цены Close
- Panel: SAR above price Close color - цвет стрелок если Parabolic SAR выше цены Close
- Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояния
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Когда цена выше Parabolic SAR, отображается зелёная стрелка вверх.
Когда цена ниже Parabolic SAR, отображается красная стрелка вниз.
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross DashboardATR_Channels_RSI_ZZ_HTF
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