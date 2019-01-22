Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Wilders Trailing Stop (WTS - должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов. Оповещает алертами о приближении цены к уровню стоплосс индикатора WTS или при входе уровня внутрь спреда.

Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:

Wilders Trailing Stop Period - период расчёта индикатора WTS

- период расчёта индикатора WTS Wilders Trailing Stop ATR coefficient - коэффициент ATR индикатора WTS



Настройки списка используемых символов и таймфреймов:

- коэффициент ATR индикатора WTS Настройки списка используемых символов и таймфреймов: Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если пустое значение, то будет использоваться текущий символ.

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если пустое значение, то будет использоваться текущий символ. Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки алертов:

- использовать таймфрейм MN1 Настройки алертов: Show alerts - показывать алерты

- показывать алерты Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах

- интервал повторения алертов в минутах Minimum distance for alert (points) - минимальное расстояний от цены до уровня WTS в пунктах, при котором будет показан алерт



Настройки отображения панели:

- минимальное расстояний от цены до уровня WTS в пунктах, при котором будет показан алерт Настройки отображения панели: Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: WTS Buy position StopLoss color - цвет значения стоплосс для покупок

- цвет значения стоплосс для покупок Panel: WTS Sell position StopLoss color - цвет значения стоплосс для продаж

- цвет значения стоплосс для продаж Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояний WTS

- цвет нейтрального состояний WTS Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен