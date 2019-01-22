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Wilders_Trailing_Stop_dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Wilders Trailing Stop (WTS - должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов. Оповещает алертами о приближении цены к уровню стоплосс индикатора WTS или при входе уровня внутрь спреда.
Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:
- Wilders Trailing Stop Period - период расчёта индикатора WTS
- Wilders Trailing Stop ATR coefficient - коэффициент ATR индикатора WTS
Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если пустое значение, то будет использоваться текущий символ.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов:
- Show alerts - показывать алерты
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
- Minimum distance for alert (points) - минимальное расстояний от цены до уровня WTS в пунктах, при котором будет показан алерт
Настройки отображения панели:
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: WTS Buy position StopLoss color - цвет значения стоплосс для покупок
- Panel: WTS Sell position StopLoss color - цвет значения стоплосс для продаж
- Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояний WTS
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard