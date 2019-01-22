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Индикаторы

Wilders_Trailing_Stop_dashboard - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2428
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Wilders Trailing Stop (WTS - должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов. Оповещает алертами о приближении цены к уровню стоплосс индикатора WTS или при входе уровня внутрь спреда.

Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:

  • Wilders Trailing Stop Period - период расчёта индикатора WTS
  • Wilders Trailing Stop ATR coefficient - коэффициент ATR индикатора WTS

    Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если пустое значение, то будет использоваться текущий символ.
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки алертов:
  • Show alerts - показывать алерты
  • Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
  • Minimum distance for alert (points) - минимальное расстояний от цены до уровня WTS в пунктах, при котором будет показан алерт

    Настройки отображения панели:
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: WTS Buy position StopLoss color - цвет значения стоплосс для покупок
  • Panel: WTS Sell position StopLoss color - цвет значения стоплосс для продаж
  • Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояний WTS
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


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