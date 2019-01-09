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Индикаторы

Wilders_Trailing_Stop - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2488
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор Wilders Trailing Stop отображает уровни для установки стоп-лосс приказов по системе Уэллса Уайлдера (Welles Wilder)

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта ATR
  • ATR coefficient - коэффициент ATR

Расчёт:

  • Если Close > PrevWTS и PrevClose > PrewWTS
    WTS = Max(PrevWTS, Close - Loss)
  • Если Close < PrevWTS и PrevClose < PrewWTS
    WTS = Min(PrevWTS, Close + Loss)
  • Если Close > PrevWTS
    WTS = Close - Loss
  • Если Close < PrevWTS
    WTS = Close + Loss

где:

Loss = ATR coefficient * ATR,
ATR - AverageTrueRange(Period)
Max, Min - максимальное и минимальное значения из двух

Time_Weighted_Average_Price Time_Weighted_Average_Price

Индикатор Time Weighted Average Price

Volume_Weighted_Average_Price Volume_Weighted_Average_Price

Индикатор Volume Weighted Average Price

Hurst_Channel Hurst_Channel

Индикатор Hurst Channel

VARMA_Signal_Line_Overlay VARMA_Signal_Line_Overlay

Индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle