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Wilders_Trailing_Stop - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Wilders Trailing Stop отображает уровни для установки стоп-лосс приказов по системе Уэллса Уайлдера (Welles Wilder)
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта ATR
- ATR coefficient - коэффициент ATR
Расчёт:
- Если Close > PrevWTS и PrevClose > PrewWTS
WTS = Max(PrevWTS, Close - Loss)
- Если Close < PrevWTS и PrevClose < PrewWTS
WTS = Min(PrevWTS, Close + Loss)
- Если Close > PrevWTS
WTS = Close - Loss
- Если Close < PrevWTS
WTS = Close + Loss
где:
Loss = ATR coefficient * ATR,
ATR - AverageTrueRange(Period)
Max, Min - максимальное и минимальное значения из двух
Time_Weighted_Average_Price
Индикатор Time Weighted Average PriceVolume_Weighted_Average_Price
Индикатор Volume Weighted Average Price
Hurst_Channel
Индикатор Hurst ChannelVARMA_Signal_Line_Overlay
Индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle