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MTF_MCP_Percentage_price_follower - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Percentage Price Follower (должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов.
Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:
- Type of following - тип следования индикатора PPF
- Follows the price - следовать за ценой
- Follows the daily changes - следовать за дневными изменениями цены
- High-Low Range (Follows the price) - размер в процентах диапазона от High до Low для задания точности следования за ценой индикатора PPF
- Open-Close Range (Follows the daily changes) - размер в процентах диапазона от Open до Close для задания точности следования за дневными изменениями индикатора PPF
Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: PPF up direction color - цвет восходящего направления индикатора PPF
- Panel: PPF Entry down direction color - цвет нисходящего направления индикатора PPF
- Panel: PPF Neutral direction color - цвет нейтрального направления индикатора PPF
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Если Percentage Price Follower направлен вверх, то рядом со значением цены индикатора выводится зелёная стрелка вверх, если вниз, то выводится красная стрелка вниз.
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard
Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard + PPF
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index DashboardWilders_Trailing_Stop_dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard
Индикатор MA Position OverlayMTF_MCP_TDI_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard