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MTF_MCP_TSI_List - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора True Strength Index (должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов.
Имеет тридцать девять настраиваемых параметров:
- TSI First smoothing period - период первичного сглаживания TSI
- TSI Second smoothing period - период вторичного сглаживания TSI
- Overbought - уровень перекупленности TSI
- Oversold - уровень перепроданности TSI
Настройки списка используемых символов таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: TSI overbought color - цвет состояния перекупленности TSI
- Panel: TSI up slope color - цвет восходящего направления TSI (стрелки)
- Panel: TSI above zero color - цвет состояния выше нуля TSI
- Panel: TSI below zero color - цвет состояния ниже нуля TSI
- Panel: TSI down slope color - цвет нисходящего направления TSI (стрелки)
- Panel: TSI oversold color - цвет состояния перепроданности TSI
- Panel: TSI Neutral color - цвет нейтрального состояния TSI
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Цифры отображают значения текущих данных TSI, цвет цифр означает состояния TSI. Направление движения отображается стрелками рядом с цифровыми данными. Движение вверх - зелёная стрелка вверх, движение вниз - красная стрелка вниз.
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard
Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard + TSI
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop DashboardTriX Two TimeFrames
Торговая система на двух индикаторах iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) с двух таймфреймов.
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower DashboardMA_Position_Overlay
Индикатор MA Position Overlay