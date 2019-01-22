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Индикаторы

MTF_MCP_TSI_List - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2222
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard  отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора True Strength Index (должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов.

Имеет тридцать девять настраиваемых параметров:

  • TSI First smoothing period - период первичного сглаживания TSI
  • TSI Second smoothing period - период вторичного сглаживания TSI
  • Overbought - уровень перекупленности TSI
  • Oversold - уровень перепроданности TSI

    Настройки списка используемых символов таймфреймов:
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: TSI overbought color - цвет состояния перекупленности TSI
  • Panel: TSI up slope color - цвет восходящего направления TSI (стрелки)
  • Panel: TSI above zero color - цвет состояния выше нуля TSI
  • Panel: TSI below zero color - цвет состояния ниже нуля TSI
  • Panel: TSI down slope color - цвет нисходящего направления TSI (стрелки)
  • Panel: TSI oversold color - цвет состояния перепроданности TSI
  • Panel: TSI Neutral color - цвет нейтрального состояния TSI
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Цифры отображают значения текущих данных TSI, цвет цифр означает состояния TSI. Направление движения отображается стрелками рядом с цифровыми данными. Движение вверх - зелёная стрелка вверх, движение вниз - красная стрелка вниз.

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard


Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard + TSI

Wilders_Trailing_Stop_dashboard Wilders_Trailing_Stop_dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard

TriX Two TimeFrames TriX Two TimeFrames

Торговая система на двух индикаторах iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) с двух таймфреймов.

MTF_MCP_Percentage_price_follower MTF_MCP_Percentage_price_follower

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard

MA_Position_Overlay MA_Position_Overlay

Индикатор MA Position Overlay