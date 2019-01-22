Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора True Strength Index (должен быть установлен в терминале и находиться в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов.

Имеет тридцать девять настраиваемых параметров:

Цифры отображают значения текущих данных TSI, цвет цифр означает состояния TSI. Направление движения отображается стрелками рядом с цифровыми данными. Движение вверх - зелёная стрелка вверх, движение вниз - красная стрелка вниз.

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard





Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard + TSI

