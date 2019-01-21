Мультисимвольный советник использует советник MA Trend 2 в качестве базового советника, при этом сам советник переписан в виде класса.

Этот советник в виде класса первая версия, поэтому, пока, символы ("EURUSD","USDCAD","USDJPY") заданы в коде жёстко. Также все входные параметры одинаковые для каждого из трёх символов (Стоп лосс, Тейк профит и так далее ...).

Вся торговая логика, обработка транзакций и тому подобное размещено в классе CMultiiMATrend, который внедрён в файл Мастер-советника Multicurrency iMA Trend.mq5. Таким образом всё компактно поместилось в один фал - так удобнее скачивать из КодоБазы.



