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Multicurrency iMA Trend - эксперт для MetaTrader 5
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Мультисимвольный советник использует советник MA Trend 2 в качестве базового советника, при этом сам советник переписан в виде класса.
Этот советник в виде класса первая версия, поэтому, пока, символы ("EURUSD","USDCAD","USDJPY") заданы в коде жёстко. Также все входные параметры одинаковые для каждого из трёх символов (Стоп лосс, Тейк профит и так далее ...).
Вся торговая логика, обработка транзакций и тому подобное размещено в классе CMultiiMATrend, который внедрён в файл Мастер-советника Multicurrency iMA Trend.mq5. Таким образом всё компактно поместилось в один фал - так удобнее скачивать из КодоБазы.
Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF
Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Торговая система на двух индикаторах iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) с двух таймфреймов.Wilders_Trailing_Stop_dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard