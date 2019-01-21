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Multicurrency iMA Trend - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3352
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Мультисимвольный советник использует советник MA Trend 2 в качестве базового советника, при этом сам советник переписан в виде класса.

Этот советник в виде класса первая версия, поэтому, пока, символы ("EURUSD","USDCAD","USDJPY") заданы в коде жёстко. Также все входные параметры одинаковые для каждого из трёх символов (Стоп лосс, Тейк профит и так далее ...).

Вся торговая логика, обработка транзакций и тому подобное размещено в классе CMultiiMATrend, который внедрён в файл Мастер-советника Multicurrency iMA Trend.mq5. Таким образом всё компактно поместилось в один фал - так удобнее скачивать из КодоБазы.

Multicurrency iMA Trend

ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи. ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF

Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

TriX Two TimeFrames TriX Two TimeFrames

Торговая система на двух индикаторах iTriX (Triple Exponential Average, TRIX) с двух таймфреймов.

Wilders_Trailing_Stop_dashboard Wilders_Trailing_Stop_dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard