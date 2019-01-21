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TriX Two TimeFrames - эксперт для MetaTrader 5
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Советник использует два индикатора iTriX: "TriX Master" - индикатор с более высокого таймфрейма и "TriX Slave" с текущего таймфрейма. "TriX Master" выступает в качестве фильтра: если он на баре #1 выше "0.0" - значит можно открывать только BUY, если он на баре #1 ниже "0.0" - значит можно открывать только Sell. "TriX Slave" даёт торговые сигналы на пересечении "0.0".
Пример, когда текущий таймфрейм M15, а более высокий - D1:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Мультисимвольный советник на базе советника MA Trend 2.ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.
Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop DashboardMTF_MCP_TSI_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard