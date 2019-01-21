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Советники

TriX Two TimeFrames - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1567
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Советник использует два индикатора  iTriX: "TriX Master" - индикатор с более высокого таймфрейма и "TriX Slave" с текущего таймфрейма. "TriX Master" выступает в качестве фильтра: если он на баре #1 выше "0.0" - значит можно открывать только BUY, если он на баре #1 ниже "0.0" - значит можно открывать только Sell. "TriX Slave" даёт торговые сигналы на пересечении "0.0".

Пример, когда текущий таймфрейм M15, а более высокий - D1:

TriX Two TimeFrames

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Multicurrency iMA Trend Multicurrency iMA Trend

Мультисимвольный советник на базе советника MA Trend 2.

ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи. ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

Wilders_Trailing_Stop_dashboard Wilders_Trailing_Stop_dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Wilders Trailing Stop Dashboard

MTF_MCP_TSI_List MTF_MCP_TSI_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard