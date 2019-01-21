TriX Two TimeFrames

Советник использует два индикатора iTriX: "TriX Master" - индикатор с более высокого таймфрейма и "TriX Slave" с текущего таймфрейма. "TriX Master" выступает в качестве фильтра: если он на баре #1 выше "0.0" - значит можно открывать только BUY, если он на баре #1 ниже "0.0" - значит можно открывать только Sell. "TriX Slave" даёт торговые сигналы на пересечении "0.0".

Пример, когда текущий таймфрейм M15, а более высокий - D1:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

