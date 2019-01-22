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Индикаторы

MA_Position_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2258
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор MA Position Overlay рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения трёх скользящих средних.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • First MA period - период расчёта первой MA
  • First MA method - метод расчёта первой MA
  • First MA applied price - цена расчёта первой MA
  • Second MA period - период расчёта второй MA
  • Second MA method - метод расчёта второй MA
  • Second MA applied price - цена расчёта второй MA
  • Third MA period - период расчёта третьей MA
  • Third MA method - метод расчёта третьей MA
  • Third MA applied price - цена расчёта третьей MA

Условия:

Тренд считается восходящим если MA1 > MA2 и MA2 > MA3
Бычья свеча окрашивается ярко-зелёным цветом, медвежья - бледно-зелёным

Тренд считается нисходящим если MA1 < MA2 и MA2 < MA3
Медвежья свеча окрашивается ярко-красным цветом, бычья - бледно-красным

MTF_MCP_Percentage_price_follower MTF_MCP_Percentage_price_follower

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard

MTF_MCP_TSI_List MTF_MCP_TSI_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard

MTF_MCP_TDI_List MTF_MCP_TDI_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard

MTF_MCP_Multi_Indicator_List MTF_MCP_Multi_Indicator_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator Dashboard