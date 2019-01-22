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MA_Position_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MA Position Overlay рисует цветные свечи в зависимости от взаимного расположения трёх скользящих средних.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- First MA period - период расчёта первой MA
- First MA method - метод расчёта первой MA
- First MA applied price - цена расчёта первой MA
- Second MA period - период расчёта второй MA
- Second MA method - метод расчёта второй MA
- Second MA applied price - цена расчёта второй MA
- Third MA period - период расчёта третьей MA
- Third MA method - метод расчёта третьей MA
- Third MA applied price - цена расчёта третьей MA
Условия:
Тренд считается восходящим если MA1 > MA2 и MA2 > MA3
Бычья свеча окрашивается ярко-зелёным цветом, медвежья - бледно-зелёным
Тренд считается нисходящим если MA1 < MA2 и MA2 < MA3
Медвежья свеча окрашивается ярко-красным цветом, бычья - бледно-красным
MTF_MCP_Percentage_price_follower
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower DashboardMTF_MCP_TSI_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair True Strength Index Dashboard
MTF_MCP_TDI_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI DashboardMTF_MCP_Multi_Indicator_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator Dashboard